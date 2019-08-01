الدفاع المدني يسيطر على حريق بمخزن للأدوية في واسط

2019/08/01 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ واسط … تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة واسط ، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مخزن أدوية داخل المركز الصحي في ناحية الموفقية بالمحافظة.وقالت مديرية الدفاع المدني ي بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، إنه “تم إخماد النيران التي اندلعت في كمية من الأدوية دون توسع […]

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