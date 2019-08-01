الخارجية الإيرانية : فرض الحظر على ظريف يدل على يأس الادارة الأمريكية

2019/08/01 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، الحظر على ظريف بانه علامة على يأس الادارة الأمريكية ، مؤكدة أن وزير الخارجية والجهاز الدبلوماسي سيواصلان تنفيذ مهامهما ورسالتهما دفاعًا عن المصالح الوطنية ومكافحة الإرهاب الاقتصادي.

وأصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانًا اليوم الخميس عقب الحظر الأميركي على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ادانت فيه خطوة الادارة الأميركية في فرض الحظر على وزير الخارجية ورئيس الدبلوماسية الدكتور محمد جواد ظريف ، مؤكدة ان هذه الخطوة تكشف بوضوح يأس الادارة الاميركية وعجزها.



وتابعت ان الحظر الاميركي الجديد يكشف عن خوف وضعف هذه الحكومة ازاء الدبلوماسية الذكية القائمة على المنطق للجمهورية الاسلامية الايرانية .

وشددت وزارة الخارجية الايرانية ان الحظر الأميركي الاخير على وزير الخارجية لايترك تاثيره على جهود واجراءات وزارة الخارجية ووزير خارجيتها كمسؤولة عن السياسة الخارجية لاقرار حق الشعب الايراني والدفاع عن المصالح الوطنية ومكافحة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي.



"وستواصل أداء مهمتها ورسالتها بكل ما اوتيت من قوة وإيمان."

انتهى .ا.ع

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