احباط عدة محاولات ارهابية استهدفت منشآت حيوية في تونس

2019/08/01 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال الفوراتي في تصريح صحفي ، "إن المطار من بين أهداف هذه الجماعات وقد تم إحباط محاولاتها في الإبان".

وأضاف أن "مثل هذه الجماعات التخريبية تخطط دائما لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية والقطاعات الحيوية".

وأشار إلى أن "هذه التهديدات موجودة واليقظة الأمنية بالتنسيق العسكري قائمة خاصة على الحدود".

وكشف وزير الداخلية التونسي عن "سلسلة من الإيقافات إثر عمليتي شارع بورقيبة والقرجاني الإرهابيتين"، مشيرا إلى العملية الاستباقية في المنيهلة.

انتهى .



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