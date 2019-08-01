2019/08/01 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الفنانة العالمية سيلين ديون الجدل حول طبيعة علاقتها بالراقص الاسباني بيبي مونوز.ونشرت سيلين ديون رسالة عبر تطبيق إنستغرام عبرت فيها عن حزنها بسبب انتشار شائعة ارتباطها ب‍بيبي مونوز الذي يُقال إنه يؤثر على سيلين بشكل سلبي ويحاول أن يسيطر عليها ويعزلها عن العالم.وأكدت سيلين ديون أن تلك الشائعات هي غير صحيحة ولا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيلين ديون تحسم الجدل حول طبيعة علاقتها براقصٍ إسباني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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