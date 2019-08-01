2019/08/01 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ سريان قانون جديد يحظر ارتداء النقاب، الخميس، في وسائل النقل العام والمباني الحكومية والمؤسسات الصحية والتعليمية في هولندا، التي أصبحت أحدث دولة أوروبية تطبق مثل هذا الحظر.ويسري القرار في هولندا، التي تعد معقلا للتسامح والحرية الدينية، بعد تطبيقه في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا والدنمارك.وعارضت منظمات إسلامية وحقوقية القانون، الذي يطلق عليه رسميا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء سريان الحظر الجزئي على النقاب في هولندا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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