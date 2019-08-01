2019/08/01 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية يوم وقفة عرفات بعد تحري هلال شهر ذي الحجة.وبعد تحري الهلال أثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 آب المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس.ودعت المحكمة العليا السعودية في بيان عصر اليوم الخميس “عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تعلن عن اول ايام عيد الاضحى المبارك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن عن اول ايام عيد الاضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن عن اول ايام عيد الاضحى المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).