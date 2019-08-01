دراسة جديدة تكشف فائدة غير متوقعة للإنجاب في عمر متأخر

2019/08/01 | 18:58

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متابعة:سومر نيوز

وجدت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يولدون للأمهات والآباء الأكثر نضجا، يتصرفون بشكل أفضل ويميلون لأن ي...

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