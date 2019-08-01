الحشد يعلن استشهاد ثلاثة من مقاتليه باحباط هجوم “داعشي” في صلاح الدين

2019/08/01 | 18:58

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت عمليات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، الخميس، عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي الحشد باحباط هجوم...

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