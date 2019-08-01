سياسيون المان بارزون يحشدون لبرنامج خاص لحماية ايزيديات

2019/08/01 | 18:58

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بغداد:سومر نيوز

دعا سياسيون ألمان بارزون إلى تخصيص برنامج لاستقبال النساء الإيزيديات من اللواتي يحتجن إلى الحماية مع أط...

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