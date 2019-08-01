مكتب بغداد للحشد الشعبي يعلن صرف منحة مليوني دينار لـ 72 جريحاً

2019/08/01 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مكتب بغداد لهيئة الحشد الشعبي جمال الدين الصغير، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة 12 و 13 من منحة المليوني دينار لجرحى الحشد.

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