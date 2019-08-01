2019/08/01 | 19:05

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فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حريق اندلع في مقبرة للسيارات

تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، من اخماد

حريق اندلع في مقبرة للسيارات.وقال بيان للمديرية ان الحريق "اندلع في ساحة للعجلات المستهلكة تابع

لبلدية المنصور، في منطقة تحتوي على هياكل صهاريج وكمية كبيرة من

الاطارات المستخدمة".وتابع "تم منع انتشار النيران الى دائرة البلدية والدور القريبة من

موقع الحادث، وانها الحريق في وقت قياسي دون تسجيل خسائر بشرية".

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