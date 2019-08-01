صرف منحة مليوني دينار لـ 72 جريحا من الحشد الشعبي

2019/08/01 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير مكتب بغداد لهيئة الحشد الشعبي جمال الدين الصغير، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة 12 و 13 من منحة المليوني دينار لجرحى الحشد.

وقال الصغير في بيان لهيئة الحشد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "بدأنا بصرف المنح المالية البالغة مليوني دينار لوجبتي 12 و 13 لنحو 72 جريحا إذ تتطلب عملية الصرف اجراءات تدقيق الملفات بصورة تامة"، مبينا ان "مكتب بغداد للحشد يعمل على بذل اقصى الجهود لتسهيل معاملات الجرحى من أجل استحصال كامل حقوقهم".واضاف الصغير، ان "هيئة الحشد في بغداد سلمت المنحة المالية لمئات الجرحى بشكل سلس ولا وجود للعراقيل والتأخير"، مؤكدا ان "جميع الجرحى أبدوا ارتياحهم لما وجدوه من حسن استقبال وسهولة في انجاز ملفاتهم".



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