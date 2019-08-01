2019/08/01 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في قضاء زاخو بمحافظة دهوك امس الأربعاء احتفالية ومجموعة من الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية بمناسبة مرور (167) عام على تأسيس قضاء زاخو برعاية النائب وصفية محمد شيخو عضو مجلس النواب العراقي وبالتنسيق مع المركز الثقافي في القضاء، وبحضور عدد كبير من من المسؤولين المحليين والشخصيات والكوادر الحزبية وأساتذة وأكاديمين وفنانين ومثقفين وأهالي المنطقة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب وصفية شيخو ترعى الاحتفالية السنوي بمناسبة مرور 167 عام على تأسيس قضاء زاخو في محافظة دهوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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