مكتب بغداد للحشد يعلن عن صرف منحة مليوني دينار لـ 72 جريحا

2019/08/01 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مكتب بغداد لهيئة الحشد الشعبي جمال الدين الصغير إطلاق ا الدفعتين 12 و 13 من منحة المليوني دينار لجرحى الحشد.وقال الصغير في تصريح انه “بدأنا بصرف المنح المالية البالغة مليوني دينار لدفعتي 12 و 13 لنحو 72 جريحا إذ تتطلب عملية الصرف اجراءات تدقيق الملفات بصورة تامة”، مبينا ان “مكتب بغداد للحشد […]

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