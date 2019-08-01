محافظ الانبار: التخطيط والاتصالات تتعهدان بتحسين الخدمات في المحافظة

2019/08/01 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الخميس، بان وزيري التخطيط والاتصالات تعهدا بالمضي قدما بتحسين الخدمات في المحافظة.

وقال الدليمي في بيان تلقت"العهد

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