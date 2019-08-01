وضع حجر الأساس لبناء مستشفى استثماري في الأنبار

2019/08/01 | 19:13

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم - متابعة

كشف مدير عام الإدارة التنفيذية للتعداد السكاني في وزارة التخطيط، سمير خضير، اليوم الخميس، عن الآلية التي ستتبعها الوزارة في اجراء التعداد السكاني قبل نهاية العام المقبل، مبينا أن يوم اعلان النتائج ستشهد البلاد حظرا للتجوا

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على قروض صندوق الإسكان.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "صندوق الاسكان العراقي احد تشكيلات وزارة الاعمار والإسكان، يعلن عن

بغداد اليوم _ البصرة

وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، بايقاف العمل بالموازين الأرضية على الطرق الخارجية في المحافظة.

وقال العيداني في كتاب رسمي يحمل توقيعه وموجه إلى مديرية طرق وجسور البصرة، إنه "تقرر ايقاف العمل بالموازين على

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