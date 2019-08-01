2019/08/01 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: goTwfAmP814

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تدخل اروقة مرور التاجيات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تدخل اروقة مرور التاجيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).