2019/08/01 | 19:18

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الخميس 1 أغسطس 2019 | 07:04 مساءً | عدد القراءات : 14

السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى..



متى؟

متابعة/..



أعلنت المملكة العربية السعودية يوم وقفة عرفات بعد تحري هلال شهر ذي الحجة.

وبعد تحري الهلال أثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 آب المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس.

ودعت المحكمة العليا السعودية في بيان عصر اليوم الخميس "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس".

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