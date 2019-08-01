أرقام مفزعة عن نسب «التحرش» في العراق

2019/08/01 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف #استطلاع واسع للرأي العام، قامت به «المجموعة المستقلة للأبحاث» العراقية، عن أرقام مفزعة حول #ظاهرة #التحرش في #العراق، فيما أوضح الاستطلاع أن أغلبية العراقيين من الذكور […]

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