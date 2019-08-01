ريهام سعيد تعود لتقديم برنامج صبايا بدون أذنيها ونصف أنف

2019/08/01 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ريهام نشرت صورة قديمة لها عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: مش مصدقه إني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد وشكر.

وتابعت مؤكدة أن الحلقة الجديدة ستعرض غدا بقولها: صبايا الاحد القادم على قناة الحياة وحشتوني، ولم يعرف بعد هل سيتم تسجيل الحلقة وعرضها، أم تظهر ريهام سعيد في بث مباشر لتواجه جمهورها للمرة الأولى منذ إعلان تعرضها لمرض غامض يهدد حياتها.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كشفت منتصف الأسبوع الماضي عن تعافيها نهائيا من الفيروس الغامض، وقالت إنها بصدد العودة لممارسة حياتها بصورة طبيعية، وأكدت ان طبيبها الخاص اعتبر نجاتها من المرض معجزة طبية تحققت بفضل دعاء جمهورها ومتابعيها!!

ريهام نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع استفرام وعلقت عليها قائلة: الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية.



وبيقول لي ده حصل معجزه.



المعجزة دي حصلت بدعائكم.



بجد شكرا

يشار أن ريهام أعلنت سابقا عن تدهور قدراتها المناعية واصابتها بميكروب بجوار الأنف، واضطرت لإزالة أنفها بالكامل لمحاصرة المرض، وأعاد طبيبها الخاص بناء أنف جديدة بعد الحصول على الغضاريف من الإذنين.

وقالت في تسجيل صوتي أن حياتها لا زالت مهددة ولا تعرف أن الميكروب غادر جسدها أم لا يزال موجودا، وأكدت أنها لا تعاني من مرض جلدي، وقالت: انا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله.



بشكركوا على دعواتكوا وانا لسه بطمع في مزيد من الدعوات.

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