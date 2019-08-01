2019/08/01 | 19:36

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التربية تعلن المدة المسموح بها للاعتراض على نتائج السادس الاعدادي

تأریخ التحریر: : 2019/8/1 19:32

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