2019/08/01 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار نفط سلة / اوبك /ارتفاعا في تعاملاتها اليومية لتصل الى / 65.53 دولارا للبرميل الواحد .وذكرت نشرة الامانة العامة لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط / اوبك / الصادرة اليوم، ان ” سعر نفط /اوبك/ بلغ / 65.53 دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ64.62دولارا للبرميل “.وتضم سلة اوبك التي تعد مرجعا لسياسة الانتاج ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار نفط سلة اوبك الى 65.53 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار نفط سلة اوبك الى 65.53 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).