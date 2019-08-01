روسيا تختبر

2019/08/01 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقال مكتب وزارة الدفاع، إن تبادل المعلومات تم باستخدام شبكة لاسلكية محلية آمنة للغاية، مما يسمح بنقل الملفات الكبيرة.



تقع نقاط التحكم بالشبكة

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