2019/08/01 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

إذا كنت تعتقد أن أضرار السمنة تقتصر على بعض الأمراض الشائعة فقط مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، فأنت مدعو إلى إعادة النظر، لأن

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