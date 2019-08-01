محافظ النجف الأشرف يؤكد أهمية التنسيق مع الحشد لإنجاح خطط عيد الأضحى

2019/08/01 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت محافظة النجف الاشرف، الخميس، اجتماعا امنيا بحضور الحشد الشعبي لمناقشة ملف الزيارات المليونية، فيما تم استعراض الخطط الخاصة بزيارة العيد الاضحى المبارك في المحافظة.وذكر موفدنا، ان اجتماعا امنيا موسعا عقد اليوم في ديوان محافظة النجف الأشرف برئاسة المحافظ لؤي الياسري والمعاون الأمني للمحافظ راضي الخاقاني، وقائد الشرطة العميد فائق الفتلاوي ورئيس اللجنة الأمنية ...

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