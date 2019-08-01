التربية النيابية تصدر بياناً بشأن مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال

2019/08/01 | 19:45

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر قائممقام مدينة الموصل زهير الاعرجي، اليوم الخميس، ادخال عوائل مخيم "الهول" السوري الى محافظة نينوى خطرا امنيا كبيرا على المحافظة.

وقال الاعرجي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، "وجهنا كتابا رسميا الى محافظ

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الخميس، تفاصيل استيراد الاردن 10 الاف برميل من نفط كركوك.

وقال عضو اللجنة عبد الله الخربيط، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "10 الاف برميل نفط، تكون ما يقارب (50) صهريج ن

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت النائب عن ائتلاف النصر، ندى شاكر جودت، اليوم الخميس، عن آلية رفع الحصانة عن النواب الـ 21 الذي طالب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

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