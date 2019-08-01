2019/08/01 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jiWyvCUp0xY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف الاستجوابات| مراقبون : السنة التشريعية المقبلة ستكون غزيرة بالاستجوابات) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملف الاستجوابات| مراقبون : السنة التشريعية المقبلة ستكون غزيرة بالاستجوابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).