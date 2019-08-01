2019/08/01 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال : ابلغ جهاز مكافحة الإجرام ، واقام دعوة قضائية على صاحب المطعم وتم اتخاذ الاجراءات الاولية باعتقال العاملين في المطعم واحالتهم للتحقيق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال : ابلغ جهاز مكافحة الإجرام ، واقام دعوة قضائية على صاحب المطعم وتم اتخاذ الاجراءات الاولية باعتقال العاملين في المطعم واحالتهم للتحقيق) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال : ابلغ جهاز مكافحة الإجرام ، واقام دعوة قضائية على صاحب المطعم وتم اتخاذ الاجراءات الاولية باعتقال العاملين في المطعم واحالتهم للتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).