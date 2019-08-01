طالب موصلي يتحدى مرارة النزوح ويتصدر الاوائل على محافظة الناصرية في امتحانات البكالوريا

2019/08/01 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حقق الطالب الموصلي كاظم معروف احمد اعلى معدل في امتحانات “البكالوريا” للمرحلة الاعدادية على الرغم من مرارة النزوح التي اجبرته واسرته على الاستقرار في محافظة الناصرية جنوبي العراق.حيث تصدر الطالب احمد الاوائل في الناصرية محققا اعلى معدل في دفعته ” ٩٩.٨” وسط ظروف الفقر وصعوبة المعيشة.واصر احمد على البقاء في […]

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