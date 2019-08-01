صالح يؤكد لعدد من الصحفيين اهمية التصدي للخطابات والافكار التكفيرية الضالة

2019/08/01 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأشار السيد الرئيس، خلال استقباله اليوم الخميس 1-8-2019 في قصر السلام ببغداد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونخبة من الصحفيين والكتّاب، الى ان الاعلام العراقي أمام مهمات ومسؤوليات كبيرة خاصة في المرحلة الراهنة لمواجهة تحديات حقيقية على المستوى السياسي والأمني والأقتصادي، فضلاً عن التصدي للخطابات والأفكار التكفيرية الضالة، وترسيخ القيم الإنسانية التى تسهم في بناء مجتمعاتنا.

وأضاف رئيس الجمهورية : أن الاعلام الوطني مطالب اليوم بابراز المكانة اللائقة للعراق، ودوره المحوري والمؤثر على الصعيدين الاقليمي والدولي باعتباره ركناً اساسياً من اركان استقرار المنطقة، مشيراً الى ثقته بالطاقات الاعلامية العراقية التي حققت نجاحات متميزة دولياً واقليمياً عكست الواقع والطبيعة العراقية بكل تجلياتها وصورها الجميلة.

وتطرق اللقاء الى أبرز قضايا الشأن المحلي، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدوره استعرض اللامي والوفد المرافق له مسيرة العمل الاعلامي في العراق، والعقبات التي تواجهه، خاصة الصحافة الورقية.

انتهى .



ا.ع

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