2019/08/01 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ردود الأفعال على افتتاحية بطولة غرب آسيا في كربلاء، إقبال عراقي كبير على متابعة صفحة العازفة اللبنانية، جوليا سعادة، على موقع انستغرام

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