2019/08/01 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ينشر إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، والذي سرب تفاصيل برنامج التجسس في الولايات المتحدة، ما أدى إلى اتهامه بالتجسس في بلاده، مذكراته في 17 سبتمبر بشكل متزامن في نحو 20 بلدا، حسبما قالت دار نشر فرنسية، الخميس.وتحمل المذكرات عنوان “برماننت ريكورد”، وقد كتبها سنودن بنفسه وتنشرها دار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبر سيء للمخابرات الأميركية..



سنودن يكشف المزيد قريبا وكالة خطوة برس.

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