سعيد العليمى - أنطون مارون – أول شهيد للحزب الشيوعى المصرى القديم ( 1924 )

2019/08/01 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى شهداؤناعلى الحزب الشيوعى المصرى أن ينعى شهيده الأول : ففى الأول من أغسطس ( 1927 ) توفى الرفيق أنطون مارون فى مستشفى السجن بسبب إضرابه عن الطعام .وقد كان للرفيق مارون ، وهو عربى سورى الجنسية ، إهتمام شديد على الدوام بالحركة العمالية المصرية .وبعد الحرب ، حينما بدأت الانتفاضات الكبرى ضد الإمبريالية الإنجليزية فى مصر ، كرس كامل قواه لتنظيم إتحادات العمال ، وقد إنتخبه إتحاد نقابات العمال المصرى......

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