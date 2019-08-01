2019/08/01 | 20:05

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الداخلية: ضبط عدد من العبوات الناسفة والاعتدة في الانبار

بغداد/..



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط عدد من العبوات الناسفة والاعتدة في محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "مفارز قسم استخبارات شرطة كهرباء الغربية وبالاشتراك مع قيادة عمليات الانبار ضبطت كدساً عبارة عن عبوات ناسفة محلية الصنع ومساطر تفجير وقذائف نمساوي داخل غرفة متروكة في محافظة الأنبار ضمن قاطع مسؤولية شعبة استخبارات كهرباء الغربية".

واضاف انه "تم الايعاز الى مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة الى قيادة عمليات الانبار لغرض اجراء اللازم".

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