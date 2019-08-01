2019/08/01 | 20:07

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عبد المهدي يؤكد لمبعوث الرئيس التركي أهمية تعزيز العلاقات بملف المياه

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أهمية تعزيز ‏العلاقات في ملف

المياه وربط المصالح بين العراق وتركيا ‏وإنشاء شركات ‏مشتركة داخل

العراق تقوم بمشاريع ‏تتعلق بالمياه وغيرها .‏ وأشار عبد المهدي خلال استقباله المبعوث ‏الخاص للرئيس التركي فيصل

اوغلو الى ان الحكومة تسعى للانتقال من التجارة الى الانتاج داخل

العراق ، مبيناً ان ملف المياه ملف مهم للقطاع الزراعي ، وان العراق

اتجه هذا ‏العام لتحسين الواقع الزراعي ويريد الاستمرار بهذا النهج في

السنين المقبلة ، من خلال الاستفادة من ‏خبرات تركيا في مجال الري.



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