2019/08/01 | 20:07

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الصندوق يعلن بدء العمل بالتقديم الالكتروني للحصول على القروض

أعلنت وزارة الأعمار والإسكان والبلديات العامة بدء العمل بالتقديم

الالكتروني للحصول على قروض صندوق الإسكان.إعلام الوزارة اكد إن أن التقديم بالنسبة لـلعاصمة بغداد تم ابتداءً

من الخميس فيما سيتم التقديم في باقي المحافظات ابتداءً من بداية

الشهر المقبل ، مبينا أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الأعمار بتسهيل

اجراءات حصول المواطنين على قروض الصندوق.

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