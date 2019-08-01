خطة جديدة لبرشلونة من اجل الحصول على نيمار

2019/08/01 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يسعى برشلونة، لاستعادة خدمات المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم نيمار بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بالعودة إلى برشلونة، وفتحت إدارة باريس سان جيرمان الباب بالفعل أمام رحيله، وأكدت اهتمام البارسا به، لكن بدون تقديم أي عرض رسمي حتى الآن.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يحاول ضم نيمار، بنفس طريقة تعاقد باريس سان جيرمان مع كيليان مبابي، من صفوف موناكو قبل عامين، لتجنب مشاكل قوانين اللعب المالي النظيف.وأضافت الصحيفة: "برشلونة سيحاول ضم نيمار في صفقة إعارة بمقابل مالي كبير مع بند الالتزام بالشراء النهائي الصيف المقبل".وأشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان، تريد الحصول على المال دفعة واحدة، وهو الخيار الأكثر إقناعا للنادي الفرنسي للتخلي عن خدمات نيمار.وأفادت الصحيفة، بأنه يوجد خيار ثاني ألا وهو إدراج برشلونة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو بجانب قيمة مالية لضم نيمار هذا الصيف بدلا من الانتظار لموسم آخر.ويرتبط نيمار، بعقد مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2022، علما بأنه انتقل إليه قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.



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