2019/08/01 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، الى شمول اكبر شريحة ممكنة من المبدعين في مجالاتهم بالمكافآت التشجيعية، مشدداً على ضرورة اتباع آليات واضحة ومحددة من قبل الاتحادات والنقابات في تسجيل اسماء المستحقين.واضاف الحمداني، خلال لقائه رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي والأمين العام لأتحاد الادباء والكتاب في العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور نقيب الصحفيين العراقيين اللامي ..



وزير الثقافة يلتقي رؤساء النقابات والاتحادات ويناقش ملف المكافآت التشجيعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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