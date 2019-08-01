2019/08/01 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس ، ان الشركة المستثمرة للسوق الحرة في منطقة المنذرية ارتكبت اخطاء ترتب عليها حالات تهريب مستغله بذلك الجواز القانوني في تعليق الرسوم الكمركيه من خلال التلاعب بكميات المواد المستورده لحسابها من مشروبات كحوليه( ويسكي) وسكائر اجنبيه، والتي ادعت قيامها ببيعها للمسافرين والسواق الإيرانيين، علما ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تحصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:الشركة المستثمرة في السوق الحرة استغلت القانون في تهريب مشروبات كحولية وسكائر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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