المحكمة العليا السعودية تعلن ان يوم غد هو الأول من شهر ذي الحجة

2019/08/01 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غد الجمعة هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ.وقالت في بيان ان يوم عرفة (09 ذو الحجة 1440هـ) هو يوم السبت 10 أغسطس 2019م.وعيد الأضحى المبارك سيكون (10 ذو الحجة 1440هـ) يوم الأحد 11 أغسطس 2019م./انتهى

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