الكمارك تتهم الشركة المستثمرة للسوق الحرة بتهريب الكحول والسكائر

2019/08/01 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اتهمت هيئة الكمارك، اليوم الخميس، الشركة المستثمرة للمنطقة الحرة في المنذرية، بممارسة التهريب.وقالت الهيئة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الشركة استغلت الجواز القانوني في تعليق الرسوم الكمركية من خلال التلاعب بكميات المواد المستوردة لحسابها من مشروبات كحولية نوع ويسكي، وسكائر”.وتابعت “الشركة ادعت قيامها ببيع هذه […]

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