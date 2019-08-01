وزارة الداخلية تعلن عن ضبط كدس للعبوات الناسفة في الانبار

2019/08/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط كدس عبوات ناسفة وقذائف في محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت"العهد نيوز"

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