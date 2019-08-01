الكمارك: الشركة المستثمرة بالمنطقة الحرة استغلت القانون في تهريب مشروبات كحولية وسكائر

2019/08/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ان الشركة المستثمرة بالمنطقة الحرة "استغلت" القانون في تهريب مشروبات كحولية وسكائر.

وقالت الهيئة في بيان تلقت"العهد نيوز"

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