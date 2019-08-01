اعتقال ثلاثة من مروجي المخدرات شرقي الرمادي

2019/08/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الانبار … أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الخميس، عن اعتقال ثلاثة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش في القضاء الواقع شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في حديث صحفي تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق تركزت على مناطق مختلفة […]

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