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مقتل 49 بهجومين في عدن اليمنية والسعودية تحمل إيران المسؤولية


مقتل 49 بهجومين في عدن اليمنية والسعودية تحمل إيران المسؤولية
2019/08/01 | 20:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استهدفا معسكراً للجيش وآخر للشرطة

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