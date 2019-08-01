برهم صالح:الإعلام الوطني مطالب اليوم بابراز المكانة اللائقة للعراق ودوره المحوري

2019/08/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة دعم الاعلاميين والصحفيين بما يضمن اداء رسالتهم الوطنية بكل دقة وموضوعية ومهنية.وأشار الرئيس الصالح، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ونخبة من الصحفيين والكتّاب، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة صدى , أن “الإعلام العراقي أمام مهمات ومسؤوليات كبيرة خاصة في المرحلة الراهنة لمواجهة

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