2019/08/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتحاد الكرة يرسل وفداً الى العتبة الحسينية للاعتذار عما شهده حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في محاولة لتطويق الازمة

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