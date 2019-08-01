2019/08/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تشكل التغذية جزءا لا يتجزأ من سبل علاج بعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن دراسة جديدة لا تزال نتائجها أولية عززت أبحاثا حديثة مفادها بأن الحمية الغذائية قد تؤدي دورا في معالجة السرطان.وأظهر مقال نشر في مجلة “نيتشر” أن تخفيض حمض أميني موجود خصوصا في اللحم الأحمر والبيض تخفيضا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاج السرطان قد يكون في الغذاء! وكالة خطوة برس.

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