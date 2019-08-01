العراق يبحث مع الكويت تسليم مشروع حقول النفط المشتركة الى شركة بريطانية

2019/08/01 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الميدل ايست مونيتر في تقرير لها ، ان "العراق والكويت كانا قد اتفقا على اقامة حقول نفطية مشتركة قبل نهاية العام الحالي، ويتضمن ذلك استيراد الكويت للغاز من العراق، المنتج من استخراج النفط".

وتابعت "ستقوم شركة اي ار سي لاستشارات الطاقة البريطانية، بتقديم دراسة كاملة لالية انشاء وتطوير الحقول النفطية بين البلدين".

انتهى .



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