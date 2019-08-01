2019/08/01 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أفادت صحيفة عكاظ السعودية، الخميس، بأن الحكومة أدخلت تعديلات على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر كما كان معمولا به.وأضافت الصحيفة أنه بموجب التعديلات أصبح للمرأة الحقوق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الزوجة رب للأسرة ولا ولاية عليها”..تعديلات في قوانين السعودية المركز الخبري الوطني.

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